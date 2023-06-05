«تعليم البحيرة»: الانتهاء من تجهيز 41 استراحة لامتحانات الثانوية العامة

قال يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تم الانتهاء من تجهيز الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين، وتزويدها بكافة الاحتياجات اللازمة.

تجهيز استراحات امتحانات الثانوية العامة في البحيرة

وذكر وكيل وزارة التربية والتعليم أن استراحات امتحانات الثانوية العامة في البحيرة بلغ عددها 41 استراحة، منهم 22 للرجال و 19 للسيدات، بواقع 4 استراحات برشيد، و4 بالنوبارية و3 بأبو المطامير.

وجاءت الاستراحات في كل من إدارات: بندر دمنهور، ادكو، المحمودية، شبراخيت، بندر كفر الدوار، مركز كفر الدوار، المركزية، أبو حمص، كوم حمادة، التحرير، الدلنجات، ايتاى البارود، حوش عيسى، وادى النطرون الرحمانية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن مديرية التربية والتعليم بالبحيرة أنهت كافة الاستعدادات اللازمة؛ لإجراء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022- 2023، كما تم مراجعة جاهزية كافة المدارس من حيث الأثاث والإنارة وتوافر المياة والنظافة.

إجمالي عدد طلاب امتحانات الثانوية العامة 2023 في البحيرة

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة بنطاق المحافظة هذا العام يبلغ 38019 طالب وطالبة منهم 8896 بالشعبة الأدبية، و26809 طالب وطالبة بشعبة علمي علوم و2386 علمي رياضة، سيؤدون الامتحانات أمام 115 لجنة بنطاق 18 إدارة تعليمية.