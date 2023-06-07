كشف ملابسات مقتل سيدة في الفيوم وضبط مرتكب الواقعة 

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سنورس بمديرية أمن الفيوم، بالعثور على جثة ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة الفيوم، مُبلغ بغيابها، بأحد المجاري المائية بدائرة المركز.

وجرى تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم، توصلت جهوده إلى أنّ وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وقرر أنّه أثناء توصيل المجني عليها لمحل إقامتها بمركبة تروسيكل ملكه، توقف بمنطقة زراعية بدائرة قسم شرطة أول الفيوم بزعم إصلاح التروسيكل وتعدى عليها بحجر على رأسها فأودى بحياتها واستولى على مصوغاتها الذهبية والفضية، وألقى الجثة بالمجرى المائى المشار إليه، وأرشد عن قرطها الذهبي المستولى عليه لدى عميله سيئ النية، مالك محل مصوغات ذهبية بالقليوبية، وأمكن ضبط الأخير والقرط الذهبي، كما أرشد المتهم عن باقي المسروقات ومبلغ مالي متبقى من ثمن بيع القرط الذهبي، وأضاف بإنفاقه باقي المبلغ الماليعلى متطلباته الشخصية، واتخذت الإجراءات القانونية.