النطق بالحكم على شقيقين بتهمة قتل جارهما في العمرانية بعد قليل

تنطق محكمة جنايات جنوب الجيزة، بعد قليل، اليوم الأربعاء، بالحكم على شقيقين لاتهامهما بقتل أحد الأشخاص وإصابة نجله بسبب خلافات بينهم على غطاء صرف صحي في العمرانية، إذ أجلت هيئة المحكمة جلسة أمس إلى اليوم للنطق بالحكم على المتهمين.

وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار عبدالشافي السيد عثمان وعضوية المستشارين أحمد محمد دهشان، ومحمد فوزي محمود، وأمانة سر أشرف صلاح.

خلافات بين المتهمين والمجني عليه

وجاء في أمر إحالة القضية التي حملت رقم 18475 لسنة 2022 جنايات العمرانية، قيام المتهمين «حسان.أ»، 26 عامًا، موظف، و«عبدالله.أ»، 23 عامًا، طالب، بقتل المجني عليه «جمال.ع»، عمدًا مع سبق الإصرار بعد تعديهما عليه لوجود خلافات بينهم على غطاء الصرف الصحي، بسلاح أبيض «مطواة» وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

أمر الإحالة: المتهمان تربصا بالضحية

وتضمن أمر الإحالة، أن المتهمين تربصا بالضحية وما إن ظفرا به حتى قاما بالاعتداء عليه بالضرب مستخدمين سلاح أبيض، وسدد الأول له عدة طعنات في البطن والصدر، قاصدًا من ذلك قتله فأحدث إصابته التي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أنَّ المتهمين حينما حاول المجني عليه الثاني الزود عن والده تعديا عليه بذات السلاح محدثين إصابته التي وردت في تقرير الطب الشرعي، ولم يلق مصرعه نتيجة خضوعه للعلاج.