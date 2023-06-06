«الجنايات» تنظر جلسة محاكمة شقيقين بتهمة قتل جارهما في العمرانية

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، جلسة محاكمة شقيقين بتهمة قتل أحد الأشخاص وإصابة ابنه في العمرانية بسبب خلافات على غطاء صرف صحي.

وكانت هيئة المحكمة أجلت جلسة المحاكمة الماضية، إلى جلسة اليوم، لسماع المرافعة، وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار عبدالشافي السيد عثمان وعضوية المستشارين أحمد محمد دهشان، ومحمد فوزي محمود، وأمانة سر أشرف صلاح.

قتل عمد

وانتهت النيابة العامة من التحقيق مع المتهمين «حسان.أ»، 26 عامًا، موظف، و«عبدالله.أ»، 23 عامًا، طالب، في القضية التي حملت رقم 18475 لسنة 2022 جنايات العمرانية، ووجهت لهما تهمة قتل المجني عليه «جمال.ع»، عمدًا مع سبق الإصرار بعد تعديهما عليه بسلاح أبيض «مطواة» لوجود خلافات بينهم على غطاء الصرف الصحي.

طعن بسلاح أبيض

وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين تربصا بالضحية وما إن ظفرا به حتى قاما بالاعتداء عليه بالضرب مستخدمين سلاح أبيض، وسدد الأول له عدة طعنات في البطن والصدر، قاصدًا من ذلك قتله فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

إصابة المجني عليه الثاني

وتابعت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين حينما حاول المجني عليه الثاني الزود عن والده تعديا عليه بذات السلاح محدثين إصابته التي وردت في تقرير الطب الشرعي، ولم يلق مصرعه نتيجة خضوعه للعلاج.