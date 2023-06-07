الضربة القاضية.. ساعات رعب وجريمة قتل داخل شقة الصديقين في عين شمس

داخل جدران شقة واحدة كان الصديقان يقيمان سويًا، قرابة 9 أشهر قضاها الشابان في عين شمس وهي من الأحياء الشعبية العتيقة المزدحمة بالسكان شرق العاصمة القاهرة، قبل يومين تبددت الصداقة بل تلاشت للأبد مع حقيقة أن الصديقين تفرقا لقاتل ومقتول، ساعات رعب عاشها «محمد وجلال» داخل مكان إقامتهما في شقة مستأجرة حتى إعلان مستشفى الدمرداش نبأ وفاة المصاب.

الضربة القاضية

الضربة القاضية أو بمعنى أدق كانت ضربة بقبضة اليد على رأس الضحية فسقط على أثرها فاقدًا للوعي من قوة الصدمة عندها جن جنون صديقه محاولًا إفاقته لمدة 20 دقيقة لكن دون جدوى عندها استغاث بالنجدة وحضرت سيارة إسعاف ونقلت الشاب «جلال» إلى المستشفى، وتبين أنه يعاني من نزيف في المخ وتم محاولة إسعافه داخل غرفة الرعاية المركزة وباءت محاولات إنقاذه بالفشل ومات من أثر إصابته تلك وفق تحقيقات النيابة العامة.

قتل ثم حزن

بكاء صديق الشاب أمام غرفة الرعاية كان يشير إلى حزنه على وفاة صديقه وخضع المتهم ظهر اليوم أمام النيابة العامة التي نسبت إليه تهمة القتل العمد وقررت حبسه على ذمة التحقيقات، وأجرى المتهم تمثيلًا لجريمته، مدعيًا أن القتل كان سبب مشاجرة نشبت بينهما لوجود خلافات مالية بينهما على 2100 جنيه وهو قيمة إيجار الشقة وخلالها اعتدى المتهم بضربة بيده اليمنى على الرأس فلفظ المجني عليه أنفاسه الأخيرة بعد ساعات من إصابته تلك.

تحريات المباحث

ظل المتهم قرابة 5 ساعات متصلة خاضعًا لتحقيقات النيابة العامة ظهر أمس حتى أعادت الشرطة إلى محبسه تنفيذًا لقرار النيابة العامة بعد أن واجهته بتحريات المباحث التي أكدت أن المتهم تعمد قتل صديقه من خلال ضربة قوية على الرأس وخلال التحقيقات دخل في نوبة من البكاء، زاعمًا أنه لم يخطط للجريمة وأنها حدثت وليدة انفعال لحظي ومشاجرة وقت وجودهما داخل الشقة وهما يتحدثان عن قيمة الإيجار وأن المجني عليه كان عليه ديون للمتهم وهي نسبة ما يتحمله من الإيجار وبسبب مطالبة المتهم له بالسداد حدثت المشاجرة.

العقوبة القانونية المتوقعة للمتهم

يقول الخبير القانوني حازم محمد إن جرائم القتل وتحديدًا جريمة مقتل شاب في عين شمس على يد صديقه تكون النيابة العامة هي صاحبة الاتهام وأنها أقامت الدليل على المتهم وقررت حبسه بتهمة القتل العمد ومن ثم فإن العقوبة المتوقعة وفق قانون العقوبات هي الإعدام شنقًا.