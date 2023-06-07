ضبط متهم بسرقة سيارة من جراج في منشأة ناصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، بتضرره من حارس جراج خاص مقيم بدائرة القسم، بتهمة سرقة السيارة خاصته حال ركنها داخل الجراج محل عمل المشكو في حقه، وبسؤال الأخير أنكر ما نسب إليه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني، تبيّن أنّ وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب المفتاح المصطنع، كما تم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بمحيط مسكنه، باستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.