أمن القاهرة ينجح في تحديد هوية أربعينية عثر على جثتها بالسيدة زينب

في أقل من 72 ساعة من واقعة العثور على جثة مجهولة لسيدة بمنطقة السيدة زينب، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من كشف هوية المتوفية وتبين أنها تدعى «فايزة.ا»، في العقد الرابع من عمرها، واستدعى ضباط مباحث القسم أسرتها وتعرفوا عليها، وتم استلام جثتها لدفنها بمقابر الأسرة، وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية

تلقى مأمور قسم شرطة السيدة زينب، إخطارًا من غرفة عمليات مديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية في أحد الشوارع بدائرة القسم، وبعد الانتقال تبين العثور على جثة لسيدة في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين أنها ترتدي ملابسها كاملة، كما تبين خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية.

نقل الجثة للمشرحة

تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة، وكلفت النيابة العامة رجال الأدلة الجنائية، بأخذ بصمات الجثة ومطابقتها بالبصمات المحفوظة لدى مصلحتي الأمن العامة والأحوال المدنية، كما طلبت تصوير الجثة، ونشر الصور في أقسام الشرطة المختلفة بالعاصمة، للتعرف عليها من المترددين على تلك الأقسام ومحاضر تغيب.

فحص محاضر التغيب

ونجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من خلال فحص بلاغات التغيب من تحديد هويتها، وباستدعاء أسرتها تعرفوا عليها ولم يتهموا أحدا بالتسبب في الواقعة، وأضافوا بأنها تركت المنزل منذ فترة وظلت تقيم بمحيط مسجد السيدة زينب، وتم تحرير محضر تعارف واستلموا الجثة لدفنها.