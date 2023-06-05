أمن القاهرة يكثف جهوده لكشف لغز مصرع مسن حرقا في المعصرة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف لغز مصرع مسن حرقا في المعصرة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة المعصرة، إخطارًا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، يفيد بوصول مسن محترقا ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل غرفة الرعاية المركزة أثناء محاولة إسعافه، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن يدعى «سالم م س» في العقد الخامس من العمر، مصاب بحروق في أنحاء متفرقة من الجسم، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.