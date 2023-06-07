محافظ أسيوط: توريد 104 آلاف طن قمح بجميع المواقع التخزينية حتى الآن

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعه الدوري لمتابعة سير العمل في منظومة توريد محصول القمح، ومستجدات الموقف الحالي في كل مركز من حيث المساحة المنزرعة والكميات الموردة حتى اليوم، والمستهدف على مستوى كل مركز والسعات التخزينية المتاحة والتسهيلات والتيسيرات المقدمة للموردين، خاصة فيما يتعلق بصرف المستحقات المالية للمزراعين والتجار الموردين والتيسير في أعمال استلام القمح، ومتابعة منظومة صرف النخالة الخشنة «الردة» من خلال الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة لعملية الصرف لتحفيز المزارعين وتشجيعهم على الإقبال لزيادة كميات التوريد، وتجنب أية ممارسات قد تؤثر على سير أعمال ومنظومة التوريد.

وأكد محافظ أسيوط أن محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية التي تمس جموع المواطنين وتأمينه يمثل أمنًا غذائيًا وقوميًا للدولة ومواطنيها، ولابد من الالتزام بمعايير وضوابط عمليات التوريد وتقديم التسهيلات للمزارعين وتحفيزهم، والتعامل بكل حسم مع عمليات الحجب والإخفاء، مشيرًا إلى أن ما تم توريده حتى اليوم بلغ ما يقرب من 104 آلاف طن بجميع المواقع التخزينية على مستوى المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أهمية تضافر الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي والوقوف على المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها والمرور والمتابعة اليومية وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح والتأكد من انتظام أعمال التوريد، ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع والتحقق من جودة الأقماح الموردة وتكثيف الحملات التموينية على المخازن، للتأكد من التزامها بكل التعليمات لحظر تداول الأقماح خارج الإطار القانوني لأعمال التوريد بالشون والصوامع المخصصة والقضاء على السوق السوداء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

استمرار مراجعة كل الحيازات الزراعية الخاصة بالقمح

وشدد اللواء عصام سعد على استمرار مراجعة كل الحيازات الزراعية الخاصة بمحصول القمح، والتأكد من قيام أصحابها بتوريد كميات القمح للصوامع والشون طبقا للمساحة المسجلة بالحيازة منعًا للتلاعب، ولضمان توريد القمح وتحقيق المستهدف، مشيرًا إلى أنه في حالة عدم التزام المزارعين بتوريد الأقماح يتم وقف البطاقة الزراعية، ما يترتب عليه عدم صرف الأسمدة المخصصة لهم مطالبًا وكيل وزارة التموين بالمتابعة والمراقبة اليومية لعمليات استلام محصول القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك.

وفي نهاية الاجتماع كرم محافظ أسيوط المهندس علي عيسى مدير إدارة أبوتيج الزراعية، لجهده وتميزه في الإدارة الزارعية وتذليل العقبات التي تواجه المزارعين حيث تعد إدارة أبوتيج الزراعية أحسن إدارة في توريد القمح لموسم 2023.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته لجميع المزارعين والموردين والتجار بسرعة توريد محصول القمح المحلي، مشيرًا إلى تشكيل غرفة إدارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة 2135858/ 088 أو رقم 2135727/ 088 أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم 01000623873، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528 التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg.