تغيب 230 طالبا عن امتحانات الدبلومات الفنية في كفر الشيخ اليوم

أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، في محافظة كفر الشيخ، تغيب 230 طالبا وطالبة عن أداء امتحانات الدبلومات الفنية، في كفر الشيخ، مشيرًا إلى أن الامتحانات تسير بشكل طبيعي، دون حدوث أي مشكلات تذكر، أو شكاوى من قبل الطلاب أثناء سير عملية الامتحانات.

محافظ كفر الشيخ يتابع امتحانات الدبلومات

وأشار «عبدالله»، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يتابع امتحانات الدبلومات الفنية، موجهًا بتوفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب أثناء إداء الامتحانات والتي تجرى اليوم، مشيرا أن غرفة العمليات الرئيسية، بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، تتواصل بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، وسط التشديد من عدم حيازة المحمول لأي من العاملين داخل اللجان.

لا شكاوي من سير الامتحانات

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، في محافظة كفر الشيخ، أن غرفة عمليات المديرية، لم تتلق أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية أي مخالفات، مؤكدًا أن 21 ألف و490 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية اليوم في المواد الفنية بالتعليم الصناعي، ومواد زراعية بالتعليم الزراعي ومادتي صحة غذائية ومأكولات بالتعليم الفندقي ومادتي مبادئ قانون الإجراءات وإحصاء بالتعليم التجاري.