تجهيز 40 استراحة لمراقبي امتحانات الدبلومات في كفر الشيخ (صور)

تشهد لجان امتحانات الدبلومات الفنية واستراحات المراقبين، في 13 إدارة تعليمية بمحافظة كفر الشيخ، أعمال تطهير واسعة، ضمن الإجراءات الاحترازية، التي وجه بها المحافظ اللواء جمال نور الدين، حرصاً على صحة الطلاب والمشاركين في الامتحانات والعاملين بالمدارس، بإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

محافظ كفر الشيخ يتابع امتحانات الدبلومات الفنية

وقال محافظ كفر الشيخ إنه يتابع الامتحانات العملية للدبلومات الفنية الجارية، كما تابع الاستعدادات لعقد امتحانات الدبلومات الفنية، يوم 28 مايو الجاري، لجميع نوعيات التعليم الفني (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي)، مشدداً على توفير كافة الإمكانيات، حرصاً على صحة الطلاب والمشاركين في الامتحانات، وتوفير المطهرات بأنواعها، والكمامات وغيرها من وسائل السلامة، مؤكداً التعاون بين مديريات التربية والتعليم والأمن والصحة ومرفق الإسعاف والدفاع المدني والتأمين الصحي، إضافة إلى مرافق مياه الشرب والكهرباء، استعداداً لامتحانات الدبلومات الفنية.

32 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات بكفر الشيخ

وأكد محمد عبدالله، وكيل تعليم كفر الشيخ، أن 32 ألفا و800 طالب وطالبة سيؤدون اختبارات الدبلومات الفنية في 136 لجنة، موزعة على 13 إدارة تعليمية، لافتاً إلى أنه تم تنظيم اللجان، بحيث تضم كل لجنة 14 طالباً وطالبة فقط، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية.

الانتهاء من إعداد استراحات الملاحظين

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ أنه تم الانتهاء من إعداد الاستراحات اللازمة لإقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين لامتحانات الدبلومات الفنية، وعددها 40 استراحة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

‏وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم توفير الأدوات والأجهزة المتعددة التي يحتاجها رؤساء اللجان والمراقبون، لتصبح الاستراحات على أعلى مستوى، لتهيئة المناخ المناسب لهم أثناء فترة إقامتهم، بمتابعة محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، مشيراً إلى أن جميع الاستراحات تحت الحراسة الأمنية، وتم مراعاة قربها من اللجان، لتوفير كافة سبل الراحة للمشاركين في الامتحانات، ويتم تعقيمها وتطهيرها يومياً.

تشكيل لجان لمراجعة الإجراءات الاحترازية بالامتحانات

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم تشكيل لجان لمراجعة توافر كافة الإجراءات الاحترازية بجميع اللجان، ومراجعة طفايات الحريق، وكل بنود الصحة والسلامة المهنية، بالإضافة إلى تخصيص حجرتين للعزل بكل لجنة دبلومات فنية، كما شكلت لجان لمتابعة جاهزية رؤساء اللجان للجانهم، وتوفير كافة الإمكانيات لهم، وتم تخصيص واتس آب للتواصل الفوري بين رؤساء اللجان والإسعاف، والمطافئ، والمستشفيات، ومديرية الصحة، بالإضافة إلى أرقام المرافق الخدمية ذات الصلة.