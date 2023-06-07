«الداخلية»: ضبط مواد مخدرة بحوزة شخصين في الإسماعيلية

ضبط قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة بنها في محافظة القليوبية، حال استقلالهما سيارة، قيادة أحدهما بدائرة مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 12.500 كيلوجرام، و2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والسيارة لنقل وترويج المواد المخدرة، وأضافا بتحصلهما على المواد المخدرة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة القصاصين، أمكن ضبطه حال قيادته سيارة ملاكي بدائرة مركز شرطة القصاصين، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلوجرام.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأنّه مصدر تحصل المتهمان المضبوطان على المواد المخدرة، وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ500 ألف جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.