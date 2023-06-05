السجن 3 سنوات لشاب يتاجر في المواد المخدرة بأسيوط

عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، شابًا بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، لاتجاره في مادة «الشابو» المخدرة، وحيازة سلاح ناري دون ترخيص بمركز الفتح.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس الدائرة وعضوية المستشارين أحمد عبد التواب صالح رئيس بالمحكمة وأسامة علي فراج وأحمد حسونة عزب، نائبا رئيس المحكمة وأمانة سر سيد علي بكر وأحمد سمير غويل.

تفاصيل القضية

تعود وقائع القضية رقم 15267 لسنة 2022 جنايات الفتح إلى ورود معلومات إلى المقدم محمود تركي مفتش مباحث بقسم مكافحة المخدرات بإدارة البحث الجنائي بمديرية امن أسيوط بقيام «شريف . ع . س»، 23 عاما بمزاولة نشاطه الغير مشروع بالاتجار في المواد المخدرة بصورتي الجملة والقطاعي، وأنه يتخذ من مسكنه مركزًا لبيع وترويج تلك السموم على عملائه بمركز الفتح.

وبتقنين الإجراءات وبالتنسيق مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الفتح تمكنت القوات من ضبط حقيبة أسفل سرير داخل غرفة نوم المتهم، وبداخلها كمية من مخدر الشابو و سلاح ناري كما عثر على مبلغ 7000 جنيه.