المشدد 10 سنوات لعامل يتاجر بالمواد المخدرة بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء حكما بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وذلك لاتهامه بإحراز المواد المخدرة بدائرة مركز المنشاة بمحافظة سوهاج بقصد الاتجار.

صدر الحكم بالواقعة بمحكمة جنايات سوهاج بئاسة المستشار جمال عوض، محمد وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثي، ووئام سامى نجيب، بأمانة سر سيد على بكر.

أحداث الواقعة وضبط المتهم

تعود أحداث الواقعة لشهر يونية من العام الماضي 2022، عندما وردت معلومات لمركز شرطة المنشاة بمحافظة سوهاج بوجود نشاط إجرامي للمتهم وتم التأكد من صحة المعلومات بواسطة تحريات البحث الجنائي وتم ضبط المتهم متلبست عقب استئذان الجهات المختصة وتم تحرير المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إحالة القضية لمحكمة الجنايات

ووجهت النيابة العامة بمحافظة سوهاج للمتهم المدعو «ع،ح» تهمة إحراز جوهرًا مخدرًا ميثامفيتامين» بقصد الاتجار، بدائرة مركز المنشاة بمحافظة سوهاج، وتم إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.