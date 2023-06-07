مصدر بـ«التعليم»: نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنيا 2023 خلال ساعات

أكدت مصادر داخل مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، أن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا 2023 ستظهر خلال ساعات بعد اعتمادها من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ«لوطن»، أنه يجرى إعلان النتيجة على الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا عبر «فيس بوك» والصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم.

أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية جرت بدقة

وأوضح أن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا 2023 ستظهر خلال ساعات في جميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، منوها بأن تأخر إعلان النتيجة في محافظة المنيا كان لعدة أسباب أهمها أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية يزيد عن 90 ألف طالب وطالبة، كما أن أعمال التصحيح تجرى بمنتهى الدقة حتي يحصل كل طالب على حقه دون زيادة أو نقصان.

فتح باب التظلمات بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

وعقب إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة المنيا 2023 تفتح مديرية التربية والتعليم باب التظلمات على النتيجة، حيث يقوم الطلاب الراغبين في تقديم التظلمات بسداد الرسوم المقررة بعد مرور يوم واحد من إعلان النتيجة، وتستمر التظلمات لمدة أسبوع واحد.