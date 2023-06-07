قصة عصابة سرقة بطاريات السيارات في المنيا.. «كرروها 15 مرة»

تشكيل عصابي جديد شهدته محافظة المنيا، مكون من 3 أشخاص متخصصين في سرقة بطاريات السيارات من الشوارع، كرروا سرقة تلو أخرى حتى ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهم وتحفظت على البطاريات المسروقة.

«الوطن» تستعرض قصة عصابة سرقة بطاريات السيارات في المنيا بتفاصيلها الكاملة، حسب ما توصلت إليه تحريات وتحقيقات كل من الأجهزة الأمنية والقضائية.

سرقة بطاريات السيارات

كون 3 أشخاص لديهم معلومات جنائية سابقة، ومقيمين في محافظة المنيا، تشكيلا عصابيا فيما بينهم، واتفقوا على سرقة البطاريات من السيارات المركونة في الشوارع، وبدأوا في وضع خطة لسرقة تلك البطاريات.

وحسب اعترافات المتهمين خلال جلسة التحقيق التي أجريت معهم، فإن الخطة تبدأ بالبحث في أوقات متأخرة من الليل يومياً في شوارع المنيا عن سيارات يمكنهم فتحها وفصل البطاريات عنها.

تقسيم الأدوار في السرقة

يقسمون الأدوار فيما بينهم في تنفيذ جرائم السرقة، يبقى أحدهم على بعد أمتار منهم مراقباً الطريق وعند ملاحظة أي مار في الطريق يقوم بإبلاغهم على الفور، وهنا ينتهي دوره، فيما تقع مسؤولية سرقة البطارية على الاثنين الآخرين من خلال أسلوب «قطع وتوصيل الأسلاك».

عقب انتهائهما من فك بطارية السيارة وسرقتها، يهرب الثلاثة من المنطقة سريعاً حتى لا يكشفهم أحداً، حيث اعترف المتهمين بسرقة عدد 15 بطارية من السيارات، ثم كانوا يخططون لبيعها إلى أحد تجار الخردة ليحصل التاجر على البطاريات، ويحصل المتهمين على الأموال.

القبض على المتهمين

وأعلنت وزارة الداخلية أمس الثلاثاء القبض على 3 أشخاص متهمين بسرقة بطاريات السيارات في محافظة المنيا، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة، وخضع المتهمين إلى جلسة تحقيق اعترفوا خلالها بارتكاب وقائع السرقة، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت المباحث بسرعة الانتهاء من التحريات حول الواقعة.

العقوبة القانونية المنتظرة

وحول العقوبة القانونية التي ينتظرها الـ 3 أشخاص المتهمين بسرقة بطاريات السيارات في المنيا، فيقول المحامي رامي ربيع مقلد لـ «الوطن» إن المتهم يواجهون عقوبة تصل إلى الحبس، حال إن لم يرتكبوا ظرف مشدد آخر، وذلك وفقاً لنص المادتين 317 و318 من قانون العقوبات.