ضبط 3 مستريحين بتهمة النصب على مواطني المنيا بزعم توظيف أموالهم

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من عدد من المواطنين بمحافظة المنيا، بقيام (موظف سابق بإحدى الجمعيات الخيرية) بالنصب والاحتيال عليهم وإقناعهم بالحصول على قروض شخصية متناهية الصغر التي تقدمها تلك الجمعيات لمحدودي الدخل وتسليمها له لتوظيفها مقابل أرباح شهرية تفوق قيمة القرض الممنوح لهم، على خلاف الحقيقة.

تحديد هوية المتهمين

ووفق بيان أصدرته وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، تبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة (المتهم المذكور بالاشتراك مع إثنين آخرين - جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا) إذ قام الأول باستغلال خبرته في مجال عمل الجمعيات الخيرية، وقام بإقناع ضحاياه بنطاق محل سكنه بتقديم أوراقهم بالجمعيات الخيرية للحصول على قروض شخصية على النحو المشار إليه.

وأشار البيان، إلى قيام المتهمين الآخرين بدور الوسيط للأول لإقناع المجنى عليهـم، مما مكنهم من الاستيلاء على مبلغ 900 ألف جنيه من المُبلغين وتوقفوا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، كما تبين وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.