دبلوماسي سابق: مصر ركزت على البُعد الأفريقي في سياستها الخارجية

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ السنوات القليلة الماضية، شهدت التركيز على البُعد الأفريقي في السياسة الخارجية المصرية بعد توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي في الفترة من 2019 حتى عام 2020.

هريدي: ميركل وجهت الدعوة للرئيس السيسي

وأضاف «هريدي» في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، خلال حديثه عن نجاح الدبلوماسية المصرية بعد ثورة 30 يونيو: «كما تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي دعوات متعددة للمشاركة في المنتديات الدولية مع أفريقيا، مثل المنتدى الروسي الأفريقي في سوتشي، كذلك المبادرة الألمانية في إطار مجموعة العشرين للتعاون مع أفريقيا، ووجهت ميركل الدعوة للرئيس السيسي من أجل المشاركة في هذه القمة الألمانية الأفريقية».

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنّ التواصل المصري الأفريقي يتم عبر 3 محاور ومستويات، الأول هو محور العلاقات الثنائية حيث غطت جولات الرئيس عبدالفتاح السيسي المناطق الجغرافية في أفريقيا، أما المحور الثاني هو التنسيق والتعاون بين مصر والدول الأفريقية في إطار الاتحاد الأفريقي، أما المحور الثالث فهو الحضور المصري في المنتديات الدولية للتعاون مع أفريقيا التي أنشأتها القوى الكبرى.