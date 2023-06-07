دبلوماسي سابق: تواصل رفيع المستوى بين مصر وموزمبيق لأول مرة بعد 30 يونيو

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يجري جولة في أنجولا، وزامبيا، وموزمبيق تأتي استكمالًا لجولات أفريقيا سابقة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان في مقدمة هذه الجولات زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لغرب أفريقيا.

«هريدي»: السيسي أول رئيس مصري يزور المناطق الجغرافية الرئيسة في أفريقيا

وأضاف «هريدي» في مداخلة هاتفية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، وذلك خلال حديثه عن نجاح الدبلوماسية المصرية بعد ثورة 30 يونيو: «بالجولة الحالية سيكون السيسي أول رئيس مصري يزور المناطق الجغرافية الرئيسة في أفريقيا، أما أنجولا فهي دولة مهمة ومنتجة للنفط ولها تأثير كبير في وسط وجنوب أفريقيا».

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنَّ زيارة الرئيس السيسي لأنجولا ستعود بنتائج جيدة على التعاون المصري الأنجولي وبخاصة في مجال الاستثمارات والنفط، أما موزمبيق، فإن السيسي قد يكون أول رئيس مصري زار موزمبيق، كما أن ما يربط بينها وانجولا أنهما تتحدثان باللغة البرتغالية، وأول مرة يكون هناك تواصل بين مصر وبينهما على هذا المستوى الرفيع.