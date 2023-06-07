دبلوماسي سابق: مصر عملت على مواجهة التحديات في أفريقيا بعد 30 يونيو

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنَّ القارة الأفريقية تواجه العديد من المشكلات والتحديات، وجزء من هذه التحديات مشترك مع مصر، مثل مكافحة الإرهاب التي تعتبر من القضايا التي تهم العديد من الدول الأفريقية.

«هريدي»: مصر اكتسبت خبرة في ملف البنية التحتية

وأضاف هريدي، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، خلال حديثه عن نجاح الدبلوماسية المصرية بعد ثورة 30 يونيو: «هناك ملف آخر، وهو البنية التحتية، إذ أن لمصر خبرة كبيرة في هذا الملف والسدود والمشروعات القومية العملاقة، وهناك شركات مصرية سواء قطاع عام أو قطاع خاص، ونتيجة للخبرات المتراكمة من عملها عبر عقود في مصر اكتسبت خبرة جعلتها في مقام الشركات متعددة الجنسية في العالم».

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق أنَّ هذه الشركات المصرية لها دور كبير في أفريقيا وأطلقت العديد من المشروعات في دول أفريقية كثيرة، وخلال تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي منذ عام 2019 حتى عام 2020 كان التركيز على عدة برامج في خطة الاتحاد الأفريقي مثل تنمية وتطوير البنى التحتية وهناك الطرق البرية والسكك الحديدية وربط القارة الأفريقية بموانئ ومطارات لتسهيل التجارة البينية على مستوى أفريقيا.