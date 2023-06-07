بابا الفاتيكان يخضع لعملية جراحية في روما

أعلن المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني، اليوم الأربعاء، نقل البابا فرانسيس إلى مستشفى في روما لإجراء عملية جراحية.

«الفاتيكان»:الجراحة ضرورية لوجود فتق بجدار البطن

وذكر بروني، وفقا لما أوردته وكالة أنباء «أنسا» الإيطالية، أنّ البابا فرانسيس سيخضع لعملية فتح للبطن وجراحة لجدار البطن، تحت التخدير العام في وقت لاحق اليوم، وستستمر إقامته في المستشفى لعدة أيام.

وأشار المتحدث إلى أنّ الجراحة ضرورية بسبب فتق جدار البطن، الذي يسبب متلازمات متكررة ومؤلمة ومتفاقمة.