بابا الفاتيكان يوجه نداء من أجل السلام في السودان وأوكرانيا

وجه البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، اليوم، نداء من أجل السلام في السودان حيث وقعت اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع المتنافسة، ما خلف 56 قتيلا على الأقل، وأيضا من أجل أوكرانيا بمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي.

كلمة بابا الفاتيكان بعيد الفصح: «أتابع بقلق أحداث السودان»

وقال البابا: «أتابع بقلق الأحداث الجارية في السودان، إنني قريب من الشعب السوداني، وأدعو الناس للصلاة من أجل أن يلقوا أسلحتهم وأن يسود الحوار حتى نتمكن معا من استئناف طريق السلام والوفاق»، بحسب وكالة أنباء أنسا الإيطالية.

«أفكر في إخواننا بروسيا وأوكرانيا»

وأضاف: «أفكر أيضا في إخوتنا وأخواتنا في روسيا وأوكرانيا الذين يحتفلون بعيد الفصح اليوم، أتمنى أن يكون الرب قريبا منهم ويساعدهم على بذل كل جهد من أجل السلام».