10 معلومات عن بابا الفاتيكان بعد أزمته الصحية الأخيرة.. صورته تصدرت غلاف مجلة

خرج البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان من مستشفى روما عائداً إلى الفاتيكان بعد تلقيه العلاج من التهاب في الشعب الهوائية ولوح بيده لمواطنين احتشدوا للتعبير عن أمنياتهم الطيبة له.

احتجز البابا فرنسيس، مساء الأربعاء الماضي، إثر إصابته بعدوى في الجهاز التنفسي وكان يحتاج للبقاء في المستشفى لعدة أيام، للاطمئنان على حالته الصحية.

10 معلومات عن بابا الفاتيكان

وتقدم «الوطن»، 10 معلومات عن بابا الفاتيكان، بعد أزمته الصحية الأخيرة، وهي كالتالي:

1- بابا الفاتيكان اسمه الحقيقي هو خورخي ماريو بيرجولجيو.

2- ولد بابا فرنسيس في الأرجنتين بولاية بيوينيس آيريس في 17 ديسمبر 1936.

3- يمتلك بابا الفاتيكان 4 إخوة ووالده كان مهاجراً إيطاليا وكان يعمل والده في السكك الحديدية.

4- حصل علي التعليم في الابتدائي في مدرسة للآباء الساليزيان بإحدى ضواحي بيونس آيرس، أما مدرسته الإعدادية فكانت متخصصة في التقنيات الكيميائية، وشهادات دراسة عليا في الكيمياء كانت من جامعة بوينس آيرس.

5- وهو في عمر 21 عاماً خضع لعملية جراحية واستئصال الجزء العلوى من الرئة اليمني لذلك لدية رئة واحدة فقط.

6- وترتيب بابا الفاتيكان هو السادس والستين بعد المائتين، بدءاً من 13 مارس عام 2013.

7- يعد هو أول بابا من العالم الجديد وأمريكا الجنوبية والأرجنتين، وأول بابا من خارج أوروبا منذ عهد البابا جريجوري الثالث.

8- الوحيد الذي تصدرت صورته غلاف مجلة «رولينج ستون» في يناير 2014.

9- يحب بابا الفاتيكان الصور السيلفي حيث أول صوره له على الإنستجرام تجاوزت في غضون ساعات قليلة 12 ألف إعجاب في عام 2015، بحسب ما ذكرته صحيفة «لا ناثيونال» الأرجنتينية.

10- بحكم كونه البابا فهو خليفة بطرس وأسقف روما كما يشغل عدة مناصب أخرى منها سيد دولة الفاتيكان.