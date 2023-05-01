بابا الفاتيكان يعلن عن مهمة إحلال سلام بين أوكرانيا وروسيا

ذكر البابا فرنسيس، أن الفاتيكان سيشارك في مهمة سلام في محاولة لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية دون الإعلان عن تفاصيل أكثر حول الأمر.

زيارة البابا إلى المجر

وأوضح البابا خلال اجتماعه بصحفيين مساء الأحد، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية عقب زيارة استغرقت 3 أيام: «أنا على استعداد لبذل كل جهد ممكن.. هناك مهمة قيد التنفيذ الآن، لكنها ليست علنية بعد، عندما تكون علنية سأكشف عنها».

وواصل: «أعتقد أن السلام يتم دائمًا من خلال فتح القنوات، لا يمكنك أبدًا تحقيق السلام من خلال الإغلاق، هذا ليس بالأمر السهل».

حديث عن الوضع في أوكرانيا

وأشار البابا، إلى أنه تحدث عن الوضع في أوكرانيا مع رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان ومع المطران هيلاريون ممثل الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في بودابست، مختتما حديثه: «في هذه الاجتماعات تحدثنا في كل الأشياء، الجميع مهتم بالطريق إلى السلام».