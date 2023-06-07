الهيئة الإنجيلية بالمنيا تنظم ورشة عمل عن تحديات القطاع الزراعي

نظمت الهيئة الإنجيلية بمحافظة المنيا، تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ورشة عمل عن تحديات القطاع الزراعي وتنمية صغار المزارعين وتحسين الإنتاجية الزراعية.

حضر ورشة العمل الدكتورة نهى طلعت عبد القوى رئيس أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومارجريت صاروفيم رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية، وعدد من القيادات المجتمعية والشخصيات العامة الداعمة للتحالف ومبادرة أزرع بمحافظة المنيا، وذلك للوصول لعدد من المقترحات والتوصيات، والعمل عليها أثناء تنفيذ المرحلة الثانية في نوع من التكامل والتنسيق والنزول علي الأرض والمساس بالقضايا المتعلقة بالمواطن.

إطلاق المرحلة الثانية لمبادرة «ازرع»

وقالت مارجريت صاروفيم رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية، إن هذه الورشة تأتي على هامش المؤتمر الجماهيري الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في شمال ووسط الصعيد، ومن عروس النيل محافظة المنيا، وقبل إطلاق فاعلية المرحلة الثانية من مبادرة أزرع، واستكمال لأنشطة مبادرة «ازرع» للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والتي تنظم مؤتمر جماهيري واحتفالية كبيرة للحصاد بمناسبة الإنجاز الذي تحقق في الوصول إلى مستهدفات المرحلة الأولى الخاصة بمحصول القمح والوصول إلى 100 ألف مزارع وزراعة 150 ألف فدان.

زراعة مليون فدان من القمح

ومن المقرر إطلاق المرحلة الجديدة لمبادرة «ازرع»، والتي تستهدف 500 ألف من المزارعين وزراعة مليون فدان من القمح، حيث سيعقد لقاء لمحافظات الصعيد، ومحافظات المرحلة الأولى وهي «بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، ومحافظات المرحلة الجديدة وهى قنا، أسوان، والوادي الجديد»، بحضور 8000 مزارع.