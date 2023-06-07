محافظ الشرقية يحيل 141عاملا بالمنشآت الصحية للتحقيق

أحال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، العاملين المقصرين بالمنشآت الصحية المختلفة للتحقيق، لعدم تواجدهم بمقر عملهم، والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدا ضرورة الاستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجيء على المنشآت الصحية المختلفة لتحقيق الانضباط في منظومة العمل، وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

قام عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرورعلى المنشآت الصحية بمراكز منيا القمح وديرب نجم وفاقوس لمتابعة سير انتظام العاملين بها، والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة، وأسفرت أعمال اللجان عن رصد الآتي:

- عدم تواجد 123 من العاملين بمستشفى منيا القمح المركزي التابع لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، وجرى التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

- عدم تواجد 3 من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية صفط زريق التابعة للإدارة الصحية بديرب نجم، وجرى التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

- عدم تواجد 7 من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية الودايعة التابعة للإدارة الصحية بفاقوس، وجرى التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

- عدم تواجد 8 من العاملين بوحدة طب الأسرة بقرية سنهوا التابعة للإدارة الصحية بمنيا القمح، كذلك عدم تسديد مسؤول سجلات الحضور والانصراف قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

وقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير، لاتخاذ ما يلزم قانونا حيالهم.