نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الشرقية.. اعرف موعد الإعلان

يستعد آلاف الطلاب وأولياء أمورهم لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الشرقية، وذلك خلال الساعات المقبلة، حيث من المقرر أن يعتمدها المحافظ الدكتور ممدوح غراب غدا الأربعاء أو بعد غد الخميس، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة.

ومن المقرر أن تُعلن أسماء العشر الأوائل بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية مباشرة، ثم إعلان نتيجة جميع الطلاب، حسب ما ذكرت مديرية التربية والتعليم.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الشرقية

وقال المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إنه سيتم تخصيص رابط لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الشرقية، عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة، وذلك بعد اعتمادها مباشرة، حيث يمكن للطلاب والطالبات الحصول على النتيجة عبر الإنترنت بعد الضغط على الرابط المخصص، ثم تسجيل الدخول وكتابة الاسم ورقم الجلوس.

واشار إلى أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بلغ 138 ألف طالب وطالبة، موزعين على 761 لجنة امتحانية، وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن محافظة الشرقية.

امتحانات الشهادة الإعدادية في مستوى الطالب المتوسط

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن غرفة عمليات متابعة الامتحانات بالمديرية لم تتلق أي شكاوى بشأن الامتحانات، حيث جاءت الأسئلة من المنهج الدراسي وتم مراعاة توفير عوامل السلامة والأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.