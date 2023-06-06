مواعيد وأماكن سيارات خدمة العملاء المتنقلة بشركة مياه الشرقية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، تقديم خدمة العملاء، من خلال سياراتها المتنقلة للمواطنين، بالقطاعات التابعة لها خلال الفترة من اليوم، حتى الأحد 11 يونيو الجاري، من الساعة الثامنة صباحا، حتى الثانية عصرا.

أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء بالقطاعات

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، في منشور عبر «فيسبوك»، عن أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء بالقطاعات كالتالي:

- موعد ومكان تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بنطاق قطاع «مركز ديرب نجم» بقرية العصايد، من الأحد إلى الثلاثاء، وبقرية صفط زريق يومي الأربعاء والخميس.

- موعد ومكان تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بنطاق قطاع «مركز أبو حماد» بقرية طويحر يوم الأحد، قرية العراقي يوم الاثنين، قرية القطاويه يوم الثلاثاء، قرية الصوة يوم الأربعاء، قرية القرين يوم الخميس.

- موعد ومكان تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بنطاق قطاع «مركز صان الحجر» بقرية صان الحجر البحرية يومي السبت والأحد، وبمركز الحسينية بقرية «سماكين الغرب» من يوم الاثنين إلى الخميس.

تقديم الخدمة لكبار السن

وأوضحت الشركة، أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة، تحرص على تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية، التي لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها، بالإضافة لتقديم الخدمة لكبار السن والعملاء، ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء، مشيرا إلى أنها تقدم خدمات الشركة المختلفة، مثل «التعاقد على إدخال العدادات- شحن الكروت مسبوقة الدفع- سداد الفواتير- الاستعلام عن الفواتير- تقديم شكاوى».