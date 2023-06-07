غرفة التجارة في زامبيا: نتطلع لزيادة معدلات النمو الاقتصادي لدول الكوميسا

قال إلفين ناشيليلي، رئيس غرفة التجارة والصناعة بزامبيا، إنّ السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا «الكوميسا»، تستهدف تعزيز التجارة بين دول المنطقة، مُعربًا عن تطلعاته لتحقيق المزيد من معدلات النمو الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

ودعا «ناشيليلي»، خلال لقاء على شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى إزالة جميع التعريفات الخاصة بعبور الحدود الفاصلة بين الدول، منوهًا بالدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في تعزيز الاستثمارات الصناعية بشكل عام، وكذلك تحسين الظروف أمام هذا القطاع لتعزيز الصناعة بشكل عام.

دول المجموعة لم تحقق تحسنًا كبيرًا في تنمية البنية التحتية

وأشار إلى أن دول المجموعة لم تحقق تحسنًا كبيرًا في تنمية البنية التحتية، مُشددًا على أهمية تنمية السكك الحديدية المُمكّنة لنقل البضائع بين هذه البلدان، وزيادة الاستثمار في مجال المدن الذكية، مؤكدا أن بلاده ستجري لقاءات مع مصر لتعزيز البنية التحتية الذكية، كما أعرب عن تطلعاته لجذب مزيد من الاستثمارات المصرية في زامبيا.

وتستضيف زامبيا قمة السوق المشتركة وجنوب إفريقيا الكوميسا، وتحمل القمة هذا العام شعار التكامل الاقتصادي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر بين دول المجموعة، ومن المُقرر أن تسلم القاهرة رئاسة الدورة الجديدة للكوميسا إلى لوساكا.