رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الشرقية بالاسم ورقم الجلوس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية عقب اعتمادها من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بنسبة نجاح وصلت إلى 85.9%، وحددت المديرية رابطا عبر الموقع الرسمي لمحافظة الشرقية لإعلان النتيجة بالاسم ورقم الجلوس.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية 2023 بالاسم ورقم الجلوس من خلال الضغط على هذا الرابط التالي، ويمكن الحصول على النتيجة بالاسم فقط من المدارس والإدارات التعليمية التابع لها الطلاب، إذ يجرى إرسال كشوف الدرجات للمدارس.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية

يجب اتباع عدة خطوات للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية 2023 بالاسم ورقم الجلوس، وهي:

- الدخول على الرابط.

- اضغط على الصف الثالث الإعدادي.

- وضع الاسم ورقم الجلوس.

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، بلغوا 138 ألف طالب وطالبة موزعين على 761 لجنة امتحانية، وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن محافظة الشرقية.

الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط

وأكد المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن غرفة عمليات متابعة الامتحانات بالمديرية لم تتلق أي شكاوى بشأن الامتحانات، حيث جاءت الأسئلة من المنهج الدراسي وتم مراعاة توفير عوامل السلامة والأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.