نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية.. بدء العد التنازلي

أعلنت مديرية التربية والتعليم، أنه من المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظه القليوبية خلال 48 ساعة المقبلة، بحد أقصى الخميس المقبل، حيث جرى الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد، وجاري وضع اللمسات النهائية وتجهيز قائمة الأوائل حتى يتسنى إعلانها في الموعد المحدد.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظه القليوبية خلال ساعات

وأوضحت المديرية، في بيان، أن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية ستظهر خلال الساعات المقبلة، وفق مخطط زمني لأعمال الكنترول والتصحيح، وأن موعد اعتماد النتيجة وظهورها بحد أقصى الخميس المقبل، حيث تُعتمد من محافظ الإقليم اللواء عبد الحميد الهجان لتعلن عبر موقع مديرية التعليم على الإنترنت.

رصد درجات الشهادة الإعدادية في القليوبية

وأوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية لـ«الوطن»، أن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظه القليوبية جاري تجهيزها بعد انتهاء أعمال التصحيح، والتي يعقبها مراجعة ورصد الدرجات والمراجعة النهائية لتظهر النتيجة بحد أقصي الخميس المقبل، وأنها ستكون متوافرة بالاسم ورقم الجلوس عبر الرابط الإلكتروني علي موقع المديرية من هنا.

وأشارت وكيل وزارة التعليم، أن مؤشرات أعمال الكنترول والتصحيح مبشرة، وأنه من المقرر أن يشهد الأسبوع الجاري والساعات المقبلة إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية، وفق المخطط الموضوع بحيث تكون جاهزة للإعلان فور الانتهاء واعتمادها.