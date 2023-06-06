نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023 الترم الثاني.. موعد الإعلان

تشغل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023 الترم الثاني عشرات الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور، خاصة مع الانتهاء من تصحيح المواد قبل عدة أيام، حيث من المتوقع أن يتم إعلان النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من المراجعات ورصد الدرجات والتأكد من حصول كل طالب على حقه، وفق ما أكده محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023

وكشف مصدر مسؤول، أن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2023 الترم الثاني، ستكون متاحة يوم الخميس المقبل بعد اعتماد النتيجة من محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، عقب الانتهاء من الإجراءات اللازمة لكي يحصل كل طالب على حقه.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالمنوفية الترم الثاني

ويترقب الطلاب وأولياء الأمور نتيجة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة المنوفية، والتي سيتم الإعلان عنها عبر موقع جريدة «الوطن»، وكذلك عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية والمنوط بها إعلان النتيجة فور اعتمادها من خلال هذا الرابط من هنا.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالمنوفية 2023

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم لـ«الوطن»، أنه منذ الانتهاء من امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 في المنوفية، تم البدء في تصحيح المواد ورصد الدرجات والمراجعات الدقيقة من كل العاملين في كنترول الشهادة الإعدادية بالمنوفية، لكي يحصل كل طالب علي حقه دون أي ظلم، مشيرا إلى أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالمنوفية الترم الثاني، سيتم الإعلان عنها مباشرة فور اعتمادها من قبل محافظ المنوفية.