حقل إرشادي جديد لمحصول قصب السكر بكلاحين قفط في قنا

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا؛ لمناقشة إقامة الحقل الإرشادي لمحصول قصب السكر المزمع زراعته بناحية كلاحين قفط، المقام على مساحة 4 أفدنة.

جاء ذلك بحضور حسام حمودة السكرتير العام، والمهندس محمد جيلاني وكيل وزارة الزراعة، والمهندس أحمد خيري مدير عام التعاون الزراعي، والمهندس أيمن كمال مدير إدارة المحاصيل السكرية بمديرية الزراعة، والمهندس عاطف الشاذلي مدير عام المكتب الفني بالجهاز التنفيذي بالهيئة العامة لتحسين الأراضي ومنسق تطوير الرى الحقلي ومسؤول الحقول الإرشادية لمحصول القصب.

زراعة حقل إرشادي جديد لمحصول القصب

وأوضح محافظ قنا، أنه من المقرر زراعة حقل إرشادي جديد لمحصول قصب السكر بقرية كلاحين قفط على مساحة 4 أفدنة خلال الموسم الزراعي المقبل، على غرار الحقل الإرشادي الذى تم زراعته بقرية المخادمة بمركز قنا الموسم الماضي، والذى حقق نجاحا كبيرا على مستوى إنتاجية الفدان حيث حقق الفدان إنتاجية بلغت 62 طنا بدلا من 35 طنا للفدان التقليدي، مشيرا إلى أنه سيتم الاعتماد على طرق الري الحديث في زراعة المحصول مما يوفر 50% من الأسمدة الأزوتية ومياه الري.

مصانع السكر في قنا

وأكد «الداودي»، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي في إطار اهتمام محافظة قنا بالأساليب الحديثة في زراعة قصب السكر خاصة أن المحافظة الأولى في إنتاج السكر على مستوى الجمهورية من خلال 3 مصانع لتكرير وإنتاج السكر بمدن نجع حمادي ودشنا وقوص، كما أن المساحة المنزرعة بمحصول قصب السكر بالمحافظة تبلغ حوالى 120 ألف و360 فدان تمثل حوالى 37% من إجمالي المساحة المنزرعة بالقصب على مستوى الجمهورية تنتج حوالى 3 ملايين طن قصب خام، وتنتج بدورها حوالى 300 ألف طن سكر سنويا.

كما ناقش منظومة كارت الفلاح واختيار الموظفين الذين سيتم الاستعانة بهم لتدوين البيانات على منظومة كارت الفلاح نظير مكافئة شهرية من حساب جاري الجمعيات الزراعية والبالغ عددها 162 جمعية بدائرة المحافظة، مشددا على ضرورة مراعاة الشفافية باختيار المتقدمين ووضع ضوابط لاختيارهم بأن يكون المتقدم من حملة بكالوريوس الزراعة ،وان لايكون لهم صلة قرابة بينهم وبين الموظفين الإداريين بالجمعية او الإدارات الزراعية او مجلس إدارة الجمعية.