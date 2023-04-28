السيطرة على حريق التهم 3 أفدنة من محصول القصب بقنا

تمكنت الحماية المدنية في محافظة قنا من السيطرة على النيران على مساحة مزروعة بحصول قصب السكر في حوض الريان بقرية المراشدة بمركز الوقف، شمال محافظة قنا.

حريق في زراعات القصب في محافظة قنا

تلقي اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد باشتعال النيران بمحصول قصب السكر بمنطقة حوض الريان بقرية المراشدة خلال صلاة الجمعة.

الحماية المدنية بقنا تسيطر على الحريق

علي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة وتبين نشوب الحريق في محصول قصب السكر، بعد عملية كسره بالمنطقة، مما أدى إلى انتشار النيران في أحواض القصب المتواجدة بالمنطقة، وكما تبين أن المساحة التي التهمتها النيران تقدر بنحو 3 أفدنة بحوض الريان في قرية المراشدة.

ودفعت قوات الحماية المدنية بنحو 3 سيارات مطافئ وتمكنت من السيطرة على الحرائق بمساعدة الأهالي، وحرر محضر بالحرائق، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول أسباب اندلاع النيران في القصب، وجاري استجواب أصحاب زراعات القصب المتضررين من الحرائق وحصرها.