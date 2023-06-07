وزير الصحة: «كورونا» كشفت نقاط القوة والضعف في الأنظمة الطبية الإفريقية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أهمية المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي، ودوره في معالجة القضايا ومواجهة تحديات الصحة العامة في الدول الإفريقية، وذلك من خلال الإرادة السياسية القوية والدعم الدائم الذي يُمَكِن دول القارة من بناء نظام صحي قوي قادر على حماية شعوبها خاصةً في حالات الطوارئ والجوائح الصحية، بما يضمن تعزيز الصحة العامة وتحقيق الرفاه للجميع، لافتا إلى أن جائحة كورونا كشفت عن نقاط القوة والضعف في الأنظمة الصحية للدول الإفريقية، فضلاً عن التوزيع غير العادل للخدمات الطبية.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الصحة والسكان، اليوم، خلال فعاليات ندوة «نظام الصحة العامة الجديد في أفريقيا»، على هامش المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني، والمقام على أرض مصر بمشاركة 90 دولة من الدول الإفريقية.

تحقيق المرونة في الأنظمة الصحية

ووفقا لبيان صحفي، أشار الوزير خلال كلمته إلى ضرورة تحقيق المرونة في الأنظمة الصحية الإفريقية وتعزيز التعاون بين الدول للعمل من خلال آليات واستراتيجيات جديدة لتحسين الصحة العامة للشعوب الأفريقية وتطوير أنظمة الرعاية الصحية ومواجهة التحديات المختلفة، والتي يتمثل أهمها في تفشي الأمراض المعدية وتهالك البنية التحتية الصحية.

كورونا كشف نقاط القوة والضعف في الأنظمة الصحية

وأوضح الوزير أن جائحة كورونا كشفت عن نقاط القوة والضعف في الأنظمة الصحية للدول الإفريقية، فضلاً عن التوزيع غير العادل للخدمات الطبية ومن بينها اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لافتاً إلى أن تلك الجائحة أثرت بشكل كبير على القارة الإفريقية، حيث بلغ عدد الإصابات بالقارة الأفريقية أكثر 7 ملايين حالة و180 ألف وفاة حتى الآن، الأمر الذي خلق فرصة مهمة لتجديد الرؤى وتحديد الأولويات وتنسيق الإجراءات نحو تحقيق الأمن الصحي للشعوب الأفريقية.

توفير اللقاحات في الدول الافريقية

وأضاف الوزير خلال كلمته أن الفجوة التي ظهرت في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للدول الإفريقية، حثت بدورها الجهود الإقليمية على تلبية احتياجات القارة في الحصول على اللقاحات بشكل كافِ وفي الوقت المناسب وبأسعار مناسبة، حيث شكّل الاتحاد الإفريقي فريق عمل لتوفير اللقاحات في الدول الافريقية «AVATT»، وحصل الأخير على أكثر من 270 مليون جرعة من اللقاحات (فايزر، جونسون آند جونسون، أسترازينيكا) ما ساهم في الوصول إلى معدلات التطعيم المطلوبة، لافتاً إلى أن تلك التجربة تعد نموذجا يحتذى به ويفخر به كل مواطن أفريقي، وأظهر بدوره أهمية تنسيق العمل والتعاون والتضامن لتجاوز التحديات الصحية والتأهب للتحديات الصحية المستقبلية.

5 محاور رئيسية لنظام الصحة الجديد

وأوضح الوزير أن نظام الصحة العامة الجديد في القارة الإفريقية يعتمد على 5 محاور رئيسية، وهي (قدرة مؤسسات الصحة العامة الأفريقية على التنسيق فيما بينهم لمواجهة حالات الطوارئ الصحية وتطوير وتنفيذ السياسات القائمة على الأدلة وبناء القدرات، القدرة على تحديد التحديات وآليات مواجهتها وتوفير الرعاية للمرضى ومنع انتشار الأمراض، التوسع في تصنيع اللقاحات والأدوية من خلال الاستفادة من القدرات التصنيعية المحلية زيادة الموارد المحلية وزيادة الاستثمار في الأمن الصحي، التوسع في الشراكات التي تضمن دمج أصحاب المنفعة وتنفيذ خطط عمل فعالة).