«اليونيسيف»: 67 مليون طفل حرموا من اللقاحات بسبب كورونا

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، أن 67 مليون طفل حرموا من اللقاحات الحيوية بسبب تداعيات فيروس كورونا خلال الفترة بين 2019 حتى 2021.

العالم عاد إلى الوراء 10 سنوات على صعيد التطعيم

وأضافت منظمة الطفولة وفقا لقناة الحرة الأمريكية، أن هؤلاء الأطفال حرموا من اللقاحات جزئيًا أو كليًا ما تسبب في رجوع العالم أكثر من عشر سنوات إلى الوراء على صعيد تطعيم الأطفال، مشيرة إلى أنه قُضي على أكثر من عقد من التقدم على صعيد تحصين الأطفال الروتيني وستشكل العودة إلى الطريق الصحيح تحديًا بسبب المخاوف من مخاطر انتشار وباء الحصبة وشلل الأطفال.

انخفاض معدلات تلقيح الأطفال بنسبة 81%

وأوضحت اليونيسيف أنه معدل تلقيح الأطفال في العالم قد انخفض خمس نقاط مئوية إلى 81 % وهو مستوى غير مسبوق منذ 2008، لافتة إلى أن 67 مليون طفل ضاع عليهم لقاحات خصوصا في إفريقيا وجنوب آسيا فيما لم يحصل 48 مليونا على أي جرعة على الإطلاق.