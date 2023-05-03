أسماء اللقاحات اللازمة لأداء فريضة الحج.. وخطوات الحجز

حثت وزارة الصحة السعودية، خلال الساعات الماضية، المتقدمين لأداء فريضة الحج هذا العام، على ضرورة تلقي جميع اللقاحات الإلزامية، موضحة أنه يشترط حجز موعد لأخذ تلك اللقاحات من خلال تطبيق «صحتي»، وذلك فى إطار جهود المملكة في تحقيق حج صحي وآمن لجميع الحجاج.

وفي هذا السياق ترصد «الوطن» أهم تلك اللقاحات اللازمة، وطرق التسجيل لأخذ موعد لتلقي تلك اللقاحات، بحسب صحيفة «سبق» السعودية.

خطوات حجز موعد لتلقي اللقاحات اللازمة لأداء فريضة الحج

قالت الوزارة، إنه يمكن لكل الراغبين فى أداء فريضة الحج تسجيل حجز موعد عبر تطبيق صحتي، وكشفت الوزارة عن الخطوات، وهى كالتالي:

فتح تطبيق «صحتي»

واختيار أيقونة «المواعيد».

تظهر للمتقدم على تلقي اللقاحات خيار «الحجز» يقوم بالضغط عليه.

يضغط المتقدم على الخيار الجديد الذي بظهر أمامه وهو «حجز موعد جديد».

يختار «حجز موعد حضوري».

بعد الانتهاء من تلك الخطوات تظهر له أيقونة «لقاحات الحج» يقوم بالضغط عليها.

اللقاحات اللازمة لأداء فريضة الحج 2023

- لقاح فيروس كورونا COVID-19، وتلك هي اللقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية:

جرعتان من لقاح فايزر وبيوانتك

جرعتان من لقاح أسترازينيكا

جرعتان من لقاح يانسن

جرعتنا من لقاح موديرنا

جرعتان من لقاح سينوفارم

جرعتان من لقاح سينوفاك

جرعتان من لقاح كوفاكسين

جرعتان من لقاح سبوتنيك

جرعتان من لقاح نوفاكسوفيد

جرعتان من لقاح كوفوفاكس

- التطعيم الرباعي ضد الحمى الشوكية النيسرية (التهاب السحايا)، لجميع الأطفال بداية من عمر سنتين

- التطعيم ضد الحمى الصفراء، وبجرى إعطاء ذلك اللقاح للحجاج القادمين من المناطق جنوب الصحراء الإفريقية.

- التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، ويجرى إعطائه للحجاج كبار السن، والذين يعانون من الأمراض المزمنة ومرضى نقص المناعة.

- التطعيم ضد شلل الأطفال، يوصى بإعطائه لجميع الحجاج القادمين من المناطق الموبوءة بالفيروس.