«الرعاية الصحية» تعلن عن شراكات استراتيجية لرقمنة الخدمة الطبية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن الشراكات الاستراتيجية مع عدد من شركاء النجاح والرعاة الدوليين لتبادل الخبرات والمعرفة والتجارب الناجحة والتعاون في الميكنة والتحول الرقمي للخدمات بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، والمشاركة في المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الثاني AFRICA HEALTH ExCon 2023.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى تعزيز التعاون مع شركة فودافون مصر لتقديم الحلول التقنية والمبتكرة للرعاية الصحية، وديدالوس مصر للميكنة والتحول الرقمي للخدمات الصحية لتيسير حصول المواطنين عليها، وناشيونال تكنولوجي للبرمجيات لتطبيق منظومة المعامل المميكنة بالمنشآت الصحية، وملينيم سيستمز لتقديم أحدث تكنولوجيا أرشفة وتخزين ونقل الصور الطبية لإنشاء منصة موحدة لإدارة بيانات المرضى.

أهمية المشاركة المجتمعية

وتوجه السبكي، بالشكر لكل الرعاة وشركاء النجاح الداعمين وكل من أسهم في نجاحات هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل للارتقاء بالرعاية الصحية للمصريين، ومشاركتها بأكبر حدث طبي في أفريقيا Africa Health ExCon 2023، والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «بوابتك نحو الابتكار والتجارة»، بمركز مصر للمعارض الدولية، في الفترة من 6 إلى 9 يونيو 2023.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية المشاركة المجتمعية وتضافر جهود كافة مؤسسات وقطاعات الدولة من أجل ضمان تقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين تماشيًا مع رؤية هيئة الرعاية الصحية وأهداف مشروع التأمين الصحي الشامل، والوصول لتحقيق التنمية الصحية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي وفقًا لرؤية مصر 2030، مؤكدًا شكره وامتنانه العميق للرعاة وشركاء النجاح وكل من أسهم في إنجاح مشاركة الهيئة بمعرض ومؤتمر صحة أفريقيا.

تطوير الخدمات الطبية

ومن جانبه قال محمود الخطيب، رئيس قطاع الأعمال بفودافون مصر: «نفخر بالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، حيث نؤمن بأن التحول الرقمي في القطاع الصحي يمثل فرصة كبيرة لتحسين جودة الرعاية الصحية وتطوير الخدمات الطبية، ويساهم في توفير رعاية صحية أفضل وأكثر فعالية، ونحن نلتزم بتوفير كل الإمكانيات والحلول التقنية اللازمة لتحقيق هذا الهدف، ويسعدنا مواصلة التعاون مع الجهات المعنية في مصر لتحقيق التحول الرقمي في كافة القطاعات».

وأضاف «الخطيب»، أن خبرة فودافون مصر في مجال رقمنة القطاع الطبي، إضافة لما تملكه من أحدث التقنيات في هذا المجال، بإشراف وتنفيذ كوادر مدربة على أعلى مستوى يمكنها من عقد شراكات مهمة مع مختلف الهيئات والجهات لتطوير وتنفيذ منظومة طبية على أعلى مستوى من الكفاءة.

وأعرب المهندس محمد راتب، مدير شركة ديدالوس في مصر والمسئول عن أعمال الشركة في أفريقيا، عن سعادته بمشاركة الشركة في فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني بالمشاركة مع شركاء النجاح في مصر المتمثلة في هيئة الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن الشركة تفتخر بتعاونها في تقديم خدمات التكنولوجيا والميكنة اللازمة لمشروع التأمين الصحي الشامل الذي يمثل أكبر أولويات الدولة المصرية تماشيًا مع استراتيجية بناء مصر 2030، وأولويات الشركة في المنطقة العربية وأفريقيا.

وأعربت إدارة شركة ملينيم سيستمز للأنظمة Millensys، عن امتنان الشركة للتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، والمشاركة في تقديم أحدث تكنولوجيا أرشفة وتخزين ونقل الصور الطبية والتكامل مع أنظمة المعلومات الصحية لإنشاء منصة موحدة تدير بيانات المرضى بشكل متكامل، موجهة الشكر للهيئة عن إتاحتها الفرصة للشركة للمشاركة في أكبر مؤتمر ومعرض طبي في أفريقيا بالجناح الخاص بالهيئة العامة للرعاية الصحية كشركاء نجاح لما تقدمه الهيئة من إنجازات كبيرة وملموسة على أرض الواقع.

وأعرب المهندس محمد هلال، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال تكنولوجي للبرمجيات، عن فخره بالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية في مشروع ميكنة المعامل بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، واستمرار للتعاون للمشاركة بأكبر حدث طبي في أفريقيا Africa Health ExCon 2023، وأضاف محمد موسى مدير المبيعات للشركة بمصر، أنه تم تنفيذ مشروع ميكنة المعامل في 6 محافظات لتطبيق المنظومة حتى الآن، بما يسهم في سرعة الاطلاع على نتائج الفحوصات المعملية للمرضى وربطها إلكترونيًا بالسجل الطبي للمريض، والاستفادة من تلك الميكنة في مجالات عديدة أهمها البحث العلمي.