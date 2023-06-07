«تضامن بني سويف»: توقيع كشف طبي على 115 مريضا من الأسر الأولى بالرعاية

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة بني سويف بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان، قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على عدد 115 مريض ضمن المرضى غير القادرين بقريتي باها واهوه بمركز بني سويف، وذلك تماشيا مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، وفي إطار التعاون القائم بين جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف.

القافلة ضمت 11 تخصصا طبيا

وقامت القافلة على مدار يوم كامل بمستشفى بني سويف الجامعى وتضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك).

ويأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة بني سويف وجمعية الأورمان، وانطلاقًا من حرص واهتمام الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بني سويف، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة، وتقديم أوجه الدعم والرعاية لهم.

القافلة تضمنت نفقات الكشف والأدوية والانتقالات

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه تم إجراء كل الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأوضح أن الجمعية بمحافظة بني سويف نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.