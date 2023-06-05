قافلة طبية للكشف على أهالي منطقة الغرابوة بالإسماعيلية

أطلقت مديرية الصحة والسكان في الإسماعيلية، اليوم، قافلة طبية تضم العديد من التخصصات، في منطقة الغرابوة التابعة لمركز ومدينة التل الكبير لتوقيع الكشف الطبي على الأهالي.

وقال الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، إن القافلة تضم 9 تخصصات، وتستمر اليوم الاثنين، وغداً الثلاثاء، للكشف على أهالي القرية والقرى المجاورة لها.

حطب: أدوية وعلاج مجاني وفحص بالأشعة

وأضاف «حطب»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن القافلة تضم تخصصات الباطنة والأطفال والنساء والتوليد والمسالك البولية والجراحة وجراحة الأسنان إلى جانب عيادة الكشف المبكر عن الضغط والسكر ومعمل للدم والطفليات، ومركز تحاليل متنقل وصيدلية بها كافة الأدوية.

وتابع أن القافلة تعقد العديد من الندوات التثقيفية، للمواطنين حول أهمية لقاح كورونا وأهمية التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل، بعد انطلاقها رسمياً في الإسماعيلية.

قافلة أسبوعية في الإسماعيلية

وتطلق محافظة الإسماعيلية بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة قافلة طبية أسبوعية تستهدف منطقة ريفية، أو إحدي المناطق النائية لتوقيع الكشف الطبي علي المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وتقديم العلاج اللازم لهم.

كما تستهدف القافلة إحالة أي من الحالات الحرجة التي تحتاج لتدخلات جراحية عاجلة إلي مستشفيات الإسماعيلية، وبدء إجراءات حجز الجراحة في أسرع وقت.