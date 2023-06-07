قافلة طبية لفحص المرضى غير القادرين بالمجان في 4 قرى بالغربية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية ومكتب مشروعات جمعية الأورمان، في تنظيم قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على عدد 60 مريضا من غير القادرين بقرية كوم عبود مركز بسيون وكفر المحروق مركز كفر الزيات، وكفر سبطاس مركز طنطا، وديرب هاشم مركز المحله، وذلك تماشي مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي.

وقامت القافلة على مدار يوم كامل بالمستشفى الجامعي بطنطا، وتضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من «صدر، عيون، أعصاب، عظام، مخ وأعصاب، سمعيات، جراحة عامه، أطفال، باطنة، مسالك».

ويأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الغربية وجمعية الأورمان، وانطلاقًا من حرص واهتمام الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية لهم.

الفحوصات بالمجان

وقال اللواء ممدوح شعبان مدير عام الأورمان، إنه جرى إجراء كل الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأوضح أن الجمعية بمحافظة الغربية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.