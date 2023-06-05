تنظيم قافلة طبية مجانية لأهالي قرية سندوة بالقليوبية

تفقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم، القافلة الطبية التي تنظمها مديرية الصحة والسكان في قرية سندوة، وتستمر على مدار يومين، بحضور الدكتور خالد الخطيب، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور جمال سلامة، مدير عام التأمين الصحي بالقليوبية، وناصر عبد اللطيف، نائب رئيس مدينة الخانكة.

الكشف المجاني لمواطني قرية سندوة

وتفقد محافظ القليوبية، العمل بالأقسام الطبية، والتي يبلغ عددها 13 قسما يشرف عليها أطباء استشاريين منها القلب والأنف والأذن والحنجرة والأمراض الجلدية والصدرية والعظام والرمد والنساء والتوليد والأسنان والجراحة ومعامل تحليل الدم والطفيليات والصيدلية واكتشاف مبكر لضغط الدم والسكر، بالإضافة إلى عيادة تنظيم الأسرة و2 عيادة إسعاف وقسم للأشعة، والتي تسهم فعالياتها في الكشف المجاني لمواطني قرية سندوة والقرى المحيطة بها.

القوافل الطبية للقرى

وأشاد محافظ القليوبية بالجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة لتيسير القوافل الطبية للقرى بمحافظة القليوبية، وتخصيص عدد كبير من القوافل الطبية في كافة التخصصات، وذلك لتقديم خدمات طبية متميزة والتخفيف والتيسير وخدمة المواطنين بالإضافة إلى القوافل الطبية التي تنظمها المحافظة، بالتنسيق مع جامعة بنها وكان آخرها في قرية العكرشة بمدينة الخانكة أيضا.

كما أشار إلى أن القافلة الطبية تقوم بالكشف على المواطنين مع إجراء التحليلات اللازمة والمختلفة وصرف العلاج بالمجان وتحويل الحالات الكبيرة والمستعصية إلى المستشفيات الكبرى التابعة لوزارة الصحة، مشيرا إلى أن محافظة القليوبية بالتنسيق مع مديرية الصحة تقوم بدعم القافلة ومدها بكل المستلزمات من الأطباء وهيئة التمريض وغيرها، ولا تألو جهدا في تقديم كافة الدعم للمواطن لتلقية خدمة صحية مناسبة.

كما شدد على حرص المحافظة على الارتقاء بقطاع الصحة لتقديم خدمات طبية متميزة، مؤكدا حرص الدولة على الاهتمام بالقطاع الصحي الذي يعد في أولى الاهتمامات.

وعلى هامش القافلة، تقام على مدار يومين ندوات تثقيفية للمرأة والأسرة عن التغذية وأمراض سوء التغذية والأمراض غير السارية وخدمات تنظيم الأسرة.

والتقى محافظ القليوبية بالمواطنين واستمع إلى مشاكلهم ووجه بحلها فورا، حيث قام المحافظ بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة لإجراء عملية جراحية كبرى لأحد المرضى بالقافلة، كما طمئن أهالي القرية على تطوير الوحدة الصحية بالقرية وجميع القرى بالمدينة لدخول مدينة الخانكة ضمن مبادرة حياة كريمة واستغلال أي قطع أراض فضاء لإقامة المجمعات الطبية التي يتم إنشائها على أحدث مستوى لتقدم خدمة طبية مميزة للمواطنين، وتتماشى مع منظومة التأمين الصحي الشامل.

جدير بالذكر أن الوحدة الصحية بسندوة، تقدم كافة الخدمات الطبية لأهالي القرية، من بينها خدمات التطعيمات وتنظيم الأسرة ومتابعة الأطفال وخدمات عيادة الأسنان والمعمل والطوارئ والعيادة الخارجية.

كما تقدم خدمات المبادرات الرئاسية صحة المرأة والأمومة والطفولة والاعتلال الكلوي والأمراض المزمنة والسمعيات من عمر يوم، وكذلك خدمات قياس سكر تراكمي ودهون ثلاثية وقياس ضغط وسكر عشوائي، كما يوجد تجهيزات طبية «کرسي أسنان وسونار»، بالإضافة إلى أنه يوجد 2 طبيب بشري و4 طبيب صيدلي و5 طبيب أسنان وعدد 17 ممرضة وعدد 4 رائدة ريفية ومراقب صحي كما تردد علي الوحدة الصحية عدد 3031 مريض في كافة التخصصات خلال شهر فبراير الماضي وعدد 3277 مريض في شهر مارس الماضي وعدد 2075 مريض في أبريل الماضي.