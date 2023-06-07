الجامعة العربية تتلقى مبادرة وطنية سودانية لحل الأزمة

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أنّها تلقت مبادرة من شخصيات مدنية سودانية رفيعة المستوى بعنوان «المبادرة الوطنية لحل الأزمة السودانية».

الجامعة العربية تشارك فى حل أزمة السودان

وأشادت هذه الشخصيات، خلال لقاء مع ممثلي الأمانة العامة للجامعة العربية، بقرار القمة العربية الأخيرة في جدة، الذي أكد احترام سيادة السودان والعمل على الحفاظ على مؤسساته الوطنية، كما أثنت على الجهود الكبيرة التي تبذلها الدول العربية على المستوى الإنساني لمواجهة تحديات المرحلة الحالية.

أزمة السودان

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، جمال رشدي، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إنّ الجامعة العربية منفتحة على جميع مبادرات الحل السودانية دون تبني مبادرة بعينها.

وأضاف أنّ الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تواصل تنسيق الجهود مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للمساهمة في حل الأزمة السودانية واستعادة السلام والاستقرار في البلاد.