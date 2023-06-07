حادث محور 26 يوليو.. إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين وانتداب فني للمعاينة

مشهد مرعب عاشه ركاب سيارتين ملاكي، إثر اصطدام بعضهما البعض، أعلى محور 26 يوليو، والذي نتج عنه إصابة 3 أشخاص كانوا بداخل السيارتين، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج لخطورة حالتهم، ولذلك ترصد «الوطن» التفاصيل الكاملة لحادث محور 26 يوليو في الجيزة، بعد حضور رجال المرور والشرطة محل الحادث وتحرير المحضر اللازم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

تفاصيل كاملة لحادث محور26 يوليو

تفاصيل حادث محور 26 يوليو، تعود إلى التاسعة صباح اليوم الأربعاء، فور تلقي غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تصادم سيارتين أعلى محور 26 يوليو، اتجاه ميدان لبنان بكرداسة، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين تصادم سيارتين ملاكي، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، تم نقلهم لمستشفى الشيخ زايد التخصصي لإسعافهم، فيما قامت الأجهزة المعنية مستخدمين اللوادر المرورية، من إزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها مرة أخرى.

انتداب مهندس فني بمرور الجيزة لفحص حادث محور 26 يوليو

بدأت النيابة تحقيقات الموسعة حول حادث محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان بكرداسة، وأمرت بالاستعلام عن حالة المصابين تمهيدًا لسماع أقوالهم حول الحادث، فيما أمرت بانتداب مهندس فني بالإدارة العامة لمرور الجيزة، لفحص الحادث وإعداد تقريرا فنيا، وبيان سببه ووجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه، وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

خبيرمروري: الالتزام بالسرعة المقررة أثناء القيادة

ولتجنب ارتكاب الحوادث على الطرق، نصح اللواء أحمد هشام مساعد وزير الداخلية الأسبق، الالتزام بمجوعة من النصائح، منها الالتزام بالسرعة المقررة أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه، وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان.

وشدد «هشام» في تصريحات لـ«االوطن»، على ضرورة عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، والانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، مؤكدا على ضرورة اتباع إرشادات الأمان والطرق والإشارات الضوئيّة، والتأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.