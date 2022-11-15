إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو بكرداسة

أصيب 6 أشخاص فى حادث تصادم أعلى 26 يوليو اتجاه اكتوبر دائرة القسم، وأمر اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، بسرعة التحرك والانتقال إلى مكان الحادث وتسيير حركة المرور.

وتبين أنه في أثناء مرور سيارة ميكروباص، اصطدمت بسيارة ملاكي ماركة شيفروليه، قيادة موظفة، 40 عاما، وانقلبت أصيب 4 من مستقليها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

ونقل المصابون إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وتم التحفظ على السيارتين وقائديهما وأزيلت آثار الحادث، وعادت الحركة المرورية إلى طبيعتها، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.