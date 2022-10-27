تفاصيل حادث محور 26 يوليو: تلفيات وإصابة شخصين

شهد طريق محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان بدائرة قسم شرطة أول زايد، حادث مأساوي عندما اصطدمت سيارة ميكروباص بأخرى بسبب انفجار أحد إطارات السيارة.

أسفر الحادث عن حدوث التلفيات وإصابة شخصين، وتحرر محضرا بالواقعة أمام اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيقات.

بلاغ بالحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما ورد للواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من المقدم محمد مجدى رئيس مباحث قسم اول الشيخ زايد أنه تبلغ من غرفة عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومصابين أعلى محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان، دائرة القسم.

اختلت عجلة القيادة بيد قائدها

بالانتقال والفحص تبين أنه حال سير ميكروباص به تلفيات عبارة عن تهشم ويقوده سابق يبلغ من العمر 37 عامًا مقيم بأوسيم مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس وسيارة تستقلها محاسبة مقيمة بدائرة قسم ثاني الشيخ زايد مصابة بـ«كدمات وسحجات متفرقة بالجسم»، بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها بسبب انفجار أحد إطارات السيارة مما إدى إلى اصطدامها بأحد عواميد الإنارة المتواجد بالرصيف الفاصل بين الطريق السريع والبطيء وسقوطه، وأسفر الحادث عن حدوث التلفيات والإصابات المشار إليها.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، فيما تم التحفظ على السيارة وقائدها بمواجهته أقراعترف بارتكاب الواقعة دون قصد.

تحذيرات للسائقين أثناء القيادة

في حديثه لـ«الوطن» يقول اللواء أحمد الشاهد، الخبير المروري، إنه يجب عدم الإسراع أثناء القيادة فهي تفقد السائق تركيزه، وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان، مشددًا على ضرورة عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، والانتباه إلى حركة المرور، بما في ذلك المشاة والسائقين، مؤكدا ضرورة اتباع إرشادات الأمان والطرق والإشارات الضوئيّة، والتأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.