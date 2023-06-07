نائب رئيس زامبيا لـ«إكسترا نيوز»: دول الكوميسا غنية بالموارد الطبيعية والبشرية

قالت موتالي نالونجو، نائب رئيس زامبيا، إن دول الكوميسا غنية بالموارد الطبيعية والبشرية، ويجب العل على جذب الاستثمارات المختلفة، مؤكدة سعادتها بلقاء رؤساء الوزراء، وبدء التعامل في قضايا الأمن والتنمية الاقتصادية، لخلق بيئة مواتية للاستثمار، مشيرة إلى أن ما تم مناقشته مهم جدا سواء قضية الديمقراطية والقواعد والأسس التي لابد أن تلتزم بها كل الحكومات في الكوميسا.

نالونجو: احترام القانون والدستور وتطبيقه على أرض الواقع

وشددت خلال لقاء خاص بشاشة «إكسترا نيوز»، أعلى ضرورة احترام القانون والدستور وتطبيقه على أرض الواقع ولابد من التزام كل قادة الكوميسا بذلك، أما قضية توزيع الموارد المختلفة في بلادنا وتوزيع الموارد بشكل عادل فإنه سيقلل الصراعات داخل الدول.

وتابعت أن الصراع الدائر في بعض الدول مثل السودان هو صراع داخلي، وكذلك في الكونغو: «ننعم بعدم وجود صراعات بين دول وأخرى عبر الحدود، وكذلك خلق بنية تحتية قادرة على الاستثمار الآمن، وعيلنا أن نحكم أنفسنا بأنفسنا، ونحل مشاكلنا بأنفسنا، وهناك دول لديها استبعاد لبعض الأطراف، ولابد من توافر الشمولية لو كان هذا هو الواقع، ولو رأينا دول الكوميسا تستفيد من بعضها البعض فالأمر سينجح بشكل كبير، وهو يخصنا ولابد من التعامل مع قضايا الأمن والأمن الغذائي وأن نستثمر من داخل الكوميسا».