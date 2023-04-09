زامبيا تتفق مع خبراء صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 188 مليون دولار

وصل خبراء صندوق النقد الدولى والسلطات الزامبية، إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية لإتمام المراجعة الأولى للبرنامج المدعوم من الصندوق لمدة 38 شهرا.

وأكد بيان صادر عن صندوق النقد الدولي، أنّ السلطات الزامبية استوفت جميع المعايير الهيكلية ومعايير الأداء الكمي للاستعراض الأول، إذ تتمكن زامبيا من الحصول على تمويل قدره 188 مليون دولار بمجرد موافقة إدارة صندوق النقد الدولي على الاستعراض واستكماله رسميا من قبل المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى.

وأشار بيان الصندوق إلى أنّ زامبيا بحاجة إلى دائنين رسميين للمضي قدمًا والتوصل إلى اتفاق بشأن معاملة الديون بما يتماشى مع ضمانات التمويل التى قدمتها الحكومة في يوليو 2022.

ونوه صندوق النقد الدولي بانتعاش الاقتصاد الزامبي، واستعادته المصداقية المالية، ومع استمرار زخم الإصلاح القوي، توقع الصندوق أن ينتعش النمو أكثر على المدى المتوسط، داعيا الحكومة إلى المضي قدما في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.