مصر تبحث سبل التعاون المشترك مع زامبيا وموزمبيق في مجال الإسكان

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شارلز مينوبلى، وزير الإسكان والبنية التحتية والتنمية العمرانية، بدولة زامبيا، بحضور مسئولي الوزارتين، لبحث سبل التعاون بين البلدين في مجال التنمية العمرانية والإسكان الاجتماعي، وذلك على هامش انعقاد الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بنيروبى.

وزير الإسكان يلتقي نظيره الزامبي

وأعرب الدكتور عاصم الجزار عن ترحيبه بالتعاون مع دولة زامبيا، في مجال التنمية العمرانية والإسكان الاجتماعي، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في هذا المجال، وتبادل الخبرات والتجارب، موضحاً أن شركات المقاولات المصرية لديها خبرة كبيرة في تنفيذ مختلف مشروعات التنمية العمرانية، وقادرة على تنفيذ المشروعات بالخارج خاصة لأشقائنا الأفارقة.

وزير الإسكان الزامبي يعرب عن رغبته في زيارة مصر

من جانبه أعرب وزير الإسكان الزامبي، عن رغبته في زيارة مصر للتعرف على التجربة المصرية في هذا المجال، وأشاد بجهود الحكومة المصرية في تنمية القطاع العمراني، وتوفير الإسكان الاجتماعي للمواطنين، كما حث الشركات المصرية على الاستثمار في مشروعات البنية التحتية والإسكان الاجتماعي بدولة زامبيا، مشددا على الحاجة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال، والاستفادة من التجارب والخبرات المتبادلة.

تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال التنمية العمرانية والإسكان الاجتماعي، والاستفادة من التجارب والخبرات المتبادلة، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في البلدين.

مساعد وزير الإسكان يلتقي نائبة وزير الإسكان في موزمبيق

وفي السياق، التقى الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، نائبة وزير الإسكان بدولة موزمبيق، على هامش انعقاد الدورة الثانية للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في نيروبي، لبحث سبل التعاون بين الحكومتين في مجال الإسكان، وتحقيق التنمية المستدامة المرنة، وتبادل الخبرات والتجارب، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في البلدين.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور عبدالخالق إبراهيم، جهود الحكومة المصرية في مجالات التنمية المختلفة، وخاصة فيما يتعلق بتوفير الإسكان، وتحقيق التنمية المستدامة المرنة، وذلك في إطار المبادرة الدولية للمدن المستدامة المرنة، التي تم إطلاقها في نوفمبر الماضي، خلال قمة مؤتمر المناخ التي استضافتها مصر.

تعزيز التعاون بين الحكومتين

واتفق الطرفان على تعزيز التعاون بين الحكومتين مستقبلاً، بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتكوين فريق مشترك للتحضير لزيارة الوفد الموزمبيقي إلى القاهرة هذا العام، وتنظيم زيارات لعدد من مواقع المشروعات القومية، وكذا تم الاتفاق على إشراك الشركات الوطنية العاملة في مجالات الإنشاءات في مصر، في تنفيذ المشروعات المقترحة والمستهدفة بدولة موزمبيق.

استعدادات مصر لاستضافة المنتدى الحضري العالمي

وأشار مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار استعدادات مصر لاستضافة المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة، والذي سيقام في القاهرة في نوفمبر 2024، ويعد فرصة لتبادل الخبرات والتجارب في مجالات التنمية المستدامة، وتحقيق الأهداف الإنمائية لعام 2030.