وزيرة خارجية مملكة إسواتيني: تحقيق السلام في أفريقيا ضرورة لتحقيق النمو

قالت توليسيلي دلادلا، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في مملكة إسواتيني، إنَّ وزراء خارجية أفريقيا أكدوا خلال الاجتماعات التحضيرية لقمة الكوميسا أهمية السلام والأمن لتحقيق النمو بالقارة الإفريقية.

سبب طول مدة الاجتماعات

وأضافت وزيرة خارجية إسواتيني، في لقاء مع فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، أنَّ الاجتماعات تأخذ الكثير من الوقت لتناول كل الأمور المتعلقة بالقارة الإفريقية، خاصة على مستوى الاستقرار والسلام، إذ أنَّه دون هذه العوامل لن يتحقق أي شيء أو النمو الذي نطمح إليه خلال منتدى الكوميسا.

يجب العمل على التجارة البينية

وتابع: «في الأساس على إفريقيا التوقف عن المنافسة فيما بين دولها، حيث أننا قارة واحدة ولابد من حشد كل منتجاتنا معا، والقيام بالتجارة البينية في قارتنا، ولحسن الحظ فالاتحاد الأوروبي أنشأ اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، وهي الاتفاقية التي تشكل المحور الذي نستخدمه لحشد كل مواردنا من أجل التجارة».

وتستضيف زامبيا قمة السوق المشتركة وجنوب أفريقيا «الكوميسا»، وتحمل القمة هذا العام شعار التكامل الاقتصادي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر بين دول المجموعة، ومن المُقرر أن تسلم القاهرة رئاسة الدورة الجديدة للكوميسا إلى لوساكا.